Yunanistan ELVO'yu İsrail'e sattı
Doğu Akdeniz'de skandal hamlelere imza atan Yunanistan, ülkenin en önemli şirketini İsrail'e satma kararı aldı.
Doğu Akdeniz’de provoke edici adımlar atan Yunanistan, en önemli stratejik kurumlarını satmaya devam ediyor.
Ekonomisi zor durumda olan Yunanistan, en büyük Asker Araç Sanayii (ELVO) şirketini İsrail’e sattı.
Satın gelecek hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.
Yapılan özelleştirilme sonrası şirketin yüzde 21’inin kamuda kalacağı kaydedildi.
İsrailli şirket, 95-135 milyon euro arasında bir yatırım planlıyor. Yunanistan, söz konusu yatırım sonrası 25 milyon euro gelir elde edecek.
Yunanistan sözleşmeye özel maddeler de eklemeyi planlıyor. Bu maddelerden bir tanesi de, silahların düşük maliyetle Atina’ya satılması olacak.