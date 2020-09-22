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Dünya Yunanistan ELVO'yu İsrail'e sattı
Dünya

Yunanistan ELVO'yu İsrail'e sattı

Doğu Akdeniz'de skandal hamlelere imza atan Yunanistan, ülkenin en önemli şirketini İsrail'e satma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:38:00 -
Yunanistan ELVO'yu İsrail'e sattı

Doğu Akdeniz’de provoke edici adımlar atan Yunanistan, en önemli stratejik kurumlarını satmaya devam ediyor.

Ekonomisi zor durumda olan Yunanistan, en büyük Asker Araç Sanayii (ELVO) şirketini İsrail’e sattı.

Satın gelecek hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

Yapılan özelleştirilme sonrası şirketin yüzde 21’inin kamuda kalacağı kaydedildi.

İsrailli şirket, 95-135 milyon euro arasında bir yatırım planlıyor. Yunanistan, söz konusu yatırım sonrası 25 milyon euro gelir elde edecek.

Yunanistan sözleşmeye özel maddeler de eklemeyi planlıyor. Bu maddelerden bir tanesi de, silahların düşük maliyetle Atina’ya satılması olacak.

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Yorumlar

200YIL İBNELİK DÜŞÜNÜRSEN TABAK KIRARAK FİTNE ÇIKARIRSAN GAZVERENLER EN DEĞERVERDİKLERİNİ ALIR LAR 450 YIL SENİ KORUYANA İNANMSAN 70YILDA 380 MİLYARDOLAR BOÇLANDIRIRLAR KULANIR KULANIR BİDAHA KULANMA ZAMANINAKADAR BİRYERDE BEKLETİRLER TÜRKİYEDE Kİ BATIN

tarih tekerüretmez tarihten dersalmasan tekerüreder ABDÜLHAMİD HAN ELFATİHA
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Hadi canım.

Yunanistan kaptırmamış. Israil'le müttefik olmuş. Yunanistan açıkça Türkiye'ye karşı olan, düşman olan bütün ülkelerle dostluk ve işbirliği anlaşması yapıyor. Komşunun kini, öfkesi asla bitmeyecek. Yunan askeri heyetin Ankara'ya beklenmesi, diyalog kurma çağrıları boş. Yunanistan Askeri heyetini göndermez.
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