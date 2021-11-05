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Dünya Yunanistan duyurdu: Zorunlu olabilir
Dünya

Yunanistan duyurdu: Zorunlu olabilir

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, koronavirüs aşı sertifikaları için üçüncü dozun zorunlu hale gelebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:04:00 -
Yunanistan duyurdu: Zorunlu olabilir

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) aşı sertifikaları için üçüncü dozun da zorunlu olabileceğini bildirdi.

ANT1 Haber kanalına konuşan Plevris, Yunanistan'da kullanılan aşı sertifikasının Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanılan bir sertifika olduğunu belirterek hiçbir ülkenin bu sertifikanın şartlarını kendi kendine değiştiremeyeceğini söyledi.

Plevris, "AB Sağlık Bakanları gayriresmi toplantısında da konuştuk. Aralık ayında yapacağımız toplantıda da AB sertifikalarında üçüncü dozun nasıl bir yer tutacağı değerlendirilecek." diye konuştu.

İkinci doz aşının yapılmasından 6 ay sonra, Kovid-19 bağışıklığının büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Plevris, "Mevcut Kovid-19 aşı sertifikalarının geçerli olabilmesi için ikinci dozun bitiminden altı ay sonra, üçüncü doz aşı zorunlu olabilir." dedi.

Yunanistan'da üç doz aşı uygulaması eylülde başlamış, üçüncü doz aşı için öncelik, yaşlı ve riskli gruplara verilmişti. Bugünden itibaren ise 18 yaş üstü tüm vatandaşlar üçüncü doz aşı için ilgili dijital platformdan başvuru yapabiliyor.

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