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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Netanyahu ile görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu: - "İlişkilerimiz çok yönlü bir şekilde gelişiyor. Birinci yön, Doğu Akdeniz'deki iki demokrasinin (İsrail ile Yunanistan) ortak jeopolitik çıkarlarıdır. Açıktır ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddi bir şekilde takip ediyoruz”

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:14:44 -
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Netanyahu ile görüştü

KUDÜS (AA) – İsrail’e resmi ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Dendias ile Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Netanyahu, Dendias’a “Bu ziyaretin İsrail ile Yunanistan arasındaki büyük dostluğun başka bir şekilde ifadesidir.” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Netanyahu, “Birinci yön, Doğu Akdeniz'deki iki demokrasinin (İsrail ile Yunanistan) ortak jeopolitik çıkarlarıdır. Açıktır ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye dahil herhangi bir tarafın saldırganlığını ciddi bir şekilde takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, turizm ve ticaret de dahil iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Bunu memnuniyetle görüşeceğiz ve yine Yunanistan'ın iyi durumda olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere bugün İsrail’e gelmişti.

Dendias, daha önce İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile de bir araya gelmiş, turizm faaliyetlerini ve iki ülke ilişkilerini ele almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias’ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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