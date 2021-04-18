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Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bu kez Mısır'a koştu!
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bu kez Mısır'a koştu!

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Libya kriziyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 18:50:00 -
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bu kez Mısır'a koştu!

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile başkent Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Libya'daki krize siyasi çözüme destek yollarının ele alındığı, ayrıca Hedasi Barajı'yla alakalı gelişmeler ve tüm Akdeniz bölgesiyle ilgili konuların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ile yeni tip koronavirüsle mücadele tecrübelerinin ele alındığı ifade edildi.

Yunan bakanın ziyaretinin süresine ilişkin bilgi alınamadı.

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Yorumlar

emrah demir

Adamın adını artık Nikos Dandikyas diye yazsanız olmaz mı?
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deniz

YUNAN BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIYOR AMA NAFİLE SİZLERE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ YUNAN BAKAN !!!!! 
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