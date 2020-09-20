Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan iki skandal birden!

Türkiye'nin meşru haklarını kullandığı Doğu Akdeniz'de hazımsızlık yaşayarak gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesinde yine Türkiye’yi hedef alma cüretinde bulundu.

Üç günlük ziyaret yapmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidecek olan Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Haber Ajansı'na küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin adada işgalci olduğunu iddia eden Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile diplomasi yolunu izlediklerini ileri sürerek yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

Fransa ve Fransa'yı arkasına alan Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler art arda gelirken, Güney Kıbrıs'a gidecek olan Yunan Cumhurbaşkanı yine skandal sözler sarf etti.

Türkiye'nin KKTC'de işgalci olduğu yönünde skandal bir iddiada bulunan Sakellaropulu, Türkiye'nin buna son vermesi ile kapsamlı çözüm sağlanacağı şeklinde küstah ifadeler kullandı.



Yunan Cumhurbaşkanı, meşru haklarını kullanan Türkiye'nin tavrının Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle beraber bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiği iddialarında bulunarak bir skandala daha imza attı.

Tahriklerde bulunan ve Fransa'nın arka çıktığı şımarık Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Türkiye ile diplomasi yolunu izlediklerini, iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyduklarını ileri sürerek Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazır oldukları iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'cıların mezarlarını ziyaret edecek!

Yunan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyarette Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek. Yunan Cumhurbaşkanı, ayrıca Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA’cıların mezarlarını da ziyaret edecek.