Yunanistan bataklıkta: Ünlü Yunan yönetmen gözaltına alındı

Yunanistan'da ahlaki çöküntüyü gözler önüne seren olaylar ülke gündemini sallamaya devam ediyor.

Batı Trakya'da yayımlanan Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre,Yunanistan’a yelken yarışlarında olimpiyat madalyası getiren Sofia Bekatoru’nun Yelken Federasyonu içinden üst düzey bir yetkilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıklamasının ardından bu kez de Yunan yönetmen ve oyuncu Dimitris Lignadis, tacizden gözaltına alındı.

Dimitris Lignadis'in önceki yıllarda reşit olmayan kişilere karşı cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Lignadis, 2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021’de istifa etmişti.

Lidnadis’e yöneltilen suçlamalar arasında, bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde tiyatro dersleri verdiği göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunmak da yer alıyor.

Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu itiraf eden Lignadis ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.

Gözaltına alınan Lignadis, savcıya çarşamba günü ifade verecek.