  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan bataklıkta: Ünlü Yunan yönetmen gözaltına alındı
Dünya

Yunanistan bataklıkta: Ünlü Yunan yönetmen gözaltına alındı

Yunanistan’da yaklaşık son bir ayda ortaya çıkan cinsel taciz olayları her geçen gün artıyor. Son olarak ünlü Yunan yönetmenin göçmen çocukları taciz ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 17:22:00 -
Yunanistan bataklıkta: Ünlü Yunan yönetmen gözaltına alındı

Yunanistan'da ahlaki çöküntüyü gözler önüne seren olaylar ülke gündemini sallamaya devam ediyor.

Batı Trakya'da yayımlanan Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre,Yunanistan’a yelken yarışlarında olimpiyat madalyası getiren Sofia Bekatoru’nun Yelken Federasyonu içinden üst düzey bir yetkilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıklamasının ardından bu kez de Yunan yönetmen ve oyuncu Dimitris Lignadis, tacizden gözaltına alındı.

Dimitris Lignadis'in önceki yıllarda reşit olmayan kişilere karşı cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Lignadis, 2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021’de istifa etmişti.

Lidnadis’e yöneltilen suçlamalar arasında, bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde tiyatro dersleri verdiği göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunmak da yer alıyor.

Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu itiraf eden Lignadis ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.

Gözaltına alınan Lignadis, savcıya çarşamba günü ifade verecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında vatan hainliği tartışması
Gündem

Canlı yayında vatan hainliği tartışması

ABD'nin konuşulduğu canlı yayında, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Hukukçu Kıvanç Can arasında vatan hainliği tartışması yaşanırken, H..
Bölgeye ilişkin dikkat çeken detayı ilk kez paylaştılar: Teröristlerin belini kıracak bir plan var
Gündem

Bölgeye ilişkin dikkat çeken detayı ilk kez paylaştılar: Teröristlerin belini kıracak bir plan var

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki hain saldırısı sonrası gündeme gelen 'Türkiye, sınırında YPG'ye karşı İsrail modelini uygulayabilir mi?' soru..
Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı
Gündem

Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın terör örgütü PKK'yı yok etmek istemediğini, kendi politikası bakımından kullanılması gerekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay