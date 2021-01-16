Yunanistan başpiskoposundan İslam'a hakaret! Türkiye'ye diş geçiremedikçe kuduruyorlar

Yunanistan’daki Türk toplumu başta olmak üzere dünyadan yoğun tepkiler alan olayda Başpiskopos, “İslam bir din değildir. Siyasi bir partidir. İnsanları da savaşın insanlarıdır.” sözlerini sarf etti. İeronimos’un hakaretlerine, Batı Trakya Türk toplumunu temsil eden Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi de sessiz kalmadı.

Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Yunanistan’da da İslam düşmanlığı her geçen gün daha görünür hale geliyor. 14 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan’da bir TV programına katılan Yunanistan Başpiskoposu, İslam dinine hakaret eden demeçler verdi. İeronimos İslâm’ın bir din olmadığını, siyasi bir parti ve siyasi bir arayış olduğunu, insanlarının yani Müslümanların da savaşın ve yayılmacılığın insanları olduğu iftirasını attı. Bunun İslam’ın karakteristik özelliği olduğunu ve Hz. Muhammed’in öğretilerinin de bunu söylediğini iftirasını atan Başpiskopos’un İslam ve Müslümanlara yönelik yalan ve çarpıtmalarla dolu ifadelerine en büyük tepki de Yunanistan içerisindeki Türk azınlığından geldi.

Batı Trakya Türkleri'nden Yunan Başpiskopos'a sert tepki

Yunanistan’daki siyasilerden bu ifadelere herhangi bir açıklama gelmezken; Batı Trakya Türkleri tarafından kurulan DEB Partisi yaptığı açıklama ile Başpiskopos İeonimos’un bu sözlerini kınadı. DEB Partisinde yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün gece yayınlanan bir televizyon programında, Yunanistan Başpiskoposu sn. İeronimos’un sarf ettiği sözleri şaşkınlık içerisinde takip ettik. İslam dinimizi bir din değil de bir siyasi parti ve Müslümanları da savaş insanları olarak nitelendirmesi tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu doğrudan doğruya dinimize saldırı ve bariz bir İslamofobi örneğidir. Bir yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde özellikle önde gelen din adamlarının birleştirici ve sağduyulu açıklamalar yapmak yerine ayrıştırıcı ve bölücü söylemlerin kime ve neye hizmet ettiğini anlamakta zorluk çekmekteyiz. Bu tür sözlerin 2021 yılında hala sarf edilebiliyor olmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirir Yunanistan Başpiskoposu sn. İeronimos’un sözlerini şiddetle kınadığımızı kamuoyun bilgisine sunarız.”

Yunanistan ve Türkiye arasında istikşafi görüşmeler başlamıştı

Yunanistan ve Türkiye arasında istikşafi görüşmelerin başladığı bir dönemde, Yunan din adamının ırkçı, faşist ve cahilce sözleri sarf etmesi ise dikkat çekti. Batı Trakya Türklerinin medya organı olan Millet Gazetesi, görüşmelerin 25 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da yapılacağının duyurulmasının ardından Yunanistan’daki ırkçı faşist odakların bu tür haberleri özellikle servis ettiğini vurguladı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı