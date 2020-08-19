  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Aktüel

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

"Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırma yaptığı" yönündeki açıklamaları rahatsızlığa yol açan Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos'un istifası, Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:13:38 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

- "Oruç Reis, çalışmalarına devam ediyor" demişti

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek
Siyaset

İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek

Parti tabanı istemediği halde 2023 seçimlerine hazırlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakikalık mesa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı