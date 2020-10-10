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Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis dansöz gibi! Türkiye'den 'cesaret' istedi
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis dansöz gibi! Türkiye'den 'cesaret' istedi

Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını umduklarını ve bunun "cesaret verici adım" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:15:00 -
Yunanistan Başbakanı Miçotakis dansöz gibi! Türkiye'den 'cesaret' istedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını beklediklerini söyledi. Görüşmelerin yeniden başlamasını “doğru yönde cesaret verici adım” olarak niteledi.

Yunan Başbakan Miçotakis, Fransız gazetesi Le Figaro’ya konuştu. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Miçotakis, ülkesinin diyalogla çözüme inandığını, bunu pratikte de gösterdiğini savundu.

"Cesaret verici adım"

Yunanistan Başbakanı Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını umduklarını ve bunun “cesaret verici adım” olduğunu söyledi. Temaslarda, tam olarak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgenin belirlenmesi olacağını ileri sürdü.

Miçotakis, dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini vurguladı ve “Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum” dedi.

 

Kaynak: Birlik Gazetesi

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