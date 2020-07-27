Yunanistan Ayasofya’yı hazmedemedi

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin Ayasofya’yı müze satatüsünden camiye çevirmesini hazmedemeyen Yunanistan, Türk ürünlerine karşı boykot başlattı. Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis'in Yunan halkını 868 ve 869 barkod numarası ile başlayan Türk ürünleri boykot etmeye çağırdı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olma yolundaki planının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Kyriakos, Türkiye’nin bölgedeki barış ve güvenliği tehlikeye attığını iddia etti. Türkiye’den yıllık 1.2 milyar dolardan fazla ithalat yapan Yunanistan, boykot kararını pandemi sürecinin gidişatına göre devam ettirip ettirmeme kararı alacak. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra çeşitli protesto gösterilerinin yapıldığı Yunanistan’da geçtiğimiz hafta Türk bayrağı yakılmış, Yunan hükümeti ise bu olayın ardından sözde kınama açıklaması yapmıştı.