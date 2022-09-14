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Dünya Yunanistan acımadı, bebek ve çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenleri...
Dünya

Yunanistan acımadı, bebek ve çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenleri...

Yunanistan göçmenlere acımadı. Ege açıklarından Türk karasularına geri itilen göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve 1'i kadın toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:39:00 -
Yunanistan acımadı, bebek ve çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenleri...

Yunanistan, Ege sınırından Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sert müdahalesini sürdürüyor. Yunan unsurlarının Ege’de son olarak gerçekleştirdiği müdahalenin ardından feci bir olay yaşandı.

6 KİŞİ CAN VERDİ, ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Diğer yandan bölgedeki gerginliğin devam ettiği ve Yunan unsurlarının sınırdan geçmek isteyen göçmenlere taviz vermediği öğrenildi.

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