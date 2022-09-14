Yunanistan acımadı, bebek ve çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenleri...
Yunanistan göçmenlere acımadı. Ege açıklarından Türk karasularına geri itilen göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve 1'i kadın toplamda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yunanistan, Ege sınırından Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sert müdahalesini sürdürüyor. Yunan unsurlarının Ege’de son olarak gerçekleştirdiği müdahalenin ardından feci bir olay yaşandı.
6 KİŞİ CAN VERDİ, ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.
BÖLGEDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR
Diğer yandan bölgedeki gerginliğin devam ettiği ve Yunan unsurlarının sınırdan geçmek isteyen göçmenlere taviz vermediği öğrenildi.