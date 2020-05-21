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Dünya

Yunanistan açıklarında şiddetli deprem

AFAD, İyon Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:30:00 -
Yunanistan açıklarında şiddetli deprem

AFAD, saat 02.43'te İyon Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6, derinliğini ise 35,30 kilometre olarak açıkladı.

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