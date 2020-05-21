Yunanistan açıklarında şiddetli deprem
AFAD, İyon Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, saat 02.43'te İyon Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6, derinliğini ise 35,30 kilometre olarak açıkladı.
AFAD, İyon Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, saat 02.43'te İyon Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6, derinliğini ise 35,30 kilometre olarak açıkladı.
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