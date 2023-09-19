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Gündem Yunanistan 2 Türk'ü casus suçlamasıyla gözaltına aldı: İnsansız hava aracı havalandırdılar
Gündem

Yunanistan 2 Türk'ü casus suçlamasıyla gözaltına aldı: İnsansız hava aracı havalandırdılar

Yeniakit Publisher
2023-09-19 08:26:00 -
Yunanistan 2 Türk'ü casus suçlamasıyla gözaltına aldı: İnsansız hava aracı havalandırdılar

Yunanistan’ın Saron adalarına giden iki Türk vatandaşı, askeri tesis yakınlarında drone uçurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunanistan’ın Saron adalarına giden iki Türk vatandaşı, Poros’taki askeri tesis yakınlarında drone uçurarak “casusluk” yaptığı iddiasıyla göz altına alındı.

Yunanistan güvenlik kuvvetleri tarafından Monemvasia’da tutuklanan iki Türk vatandaşının eylemleri, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı tarafından mercek altına alındı. Türk vatandaşları Poros’taki askeri tesisler hakkında casusluk yapmakla suçlanıyor.

Müfettişler tarafından tutuklanan şüphelilerin kesin amaçlarının belirlenmesi için çalışma ve soruşturmalar başlatıldı. Şu ana kadar toplanan bilgilere göre, iki Türk’ün geçen Cuma Saron adasına geldikleri ve online başvuru yoluyla rezervasyon yaptırdıkları bir otelde kaldıkları iddia ediliyor.

Ertesi gün sabah, iki adamın adada bulunan Donanma askeri tesislerine yaklaştığı ve bölgenin görüntülerini çeken bir insansız hava aracını “kaldırdığı” iddia edildi.

Olayın fark edilmesi ve yetkililere bildirilmesi sonucunda hemen arama çalışmalarına başlandı. Kendilerini arayan polis ekiplerinin tespitine göre iki adam, drone uçuşunun ardından iki motosikletle adadan ayrılarak, bazı haberlere göre Galatas’ta mola vererek Monemvasia’ya ulaştı.
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Burada polis tarafından yakalanan iki türk vatandaşının drone ve cep telefonlarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’in, olayı soruşturmak, şüphelileri sorgulamak ve olayın tüm ayrıntılarına ulaşmak üzere bölgeye bir ekip gönderdiği açıklandı.

Birlik Gazetesi

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