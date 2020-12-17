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Aktüel Yunanistan, 18 Rafale uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyecek
Aktüel

Yunanistan, 18 Rafale uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:20:25 -
Yunanistan, 18 Rafale uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyecek

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın, 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyeceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın, 1,92 milyar avro karşılığında 6 adet yeni ve 12 adet ikinci el Rafale satın alacağını belirten Petsas, bu uçakların ekipmanları için de ayrıca 400 milyon avro ödeyeceklerini dile getirdi.

Petsas, Fransa'dan ilk teslimatı gelecek yılın temmuz ayında alacaklarını kaydederek, 18 uçağın tamamının 2023 yılının ortası itibarıyla ülkeye gelmiş olacağını aktardı.

- Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat arttı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınacak Rafale uçakları için yakında bu ülkeyle resmi anlaşmanın imzalanacağını açıklamıştı.

Yunanistan bütçe hedeflerine göre bu yıl ekonomisinin yüzde 10,5 daralacağını öngörüyor.

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