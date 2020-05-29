  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yunanistan 15 Haziran’dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren 29 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:50:26 -
Yunanistan 15 Haziran’dan itibaren 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren 29 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.


Yunanistan hükümeti yaptığı açıklamada, 15 Haziran’dan itibaren Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore , Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’dan turist kabul etmeye başlayacağını açıkladı.


Turizm Bakanlığı ziyaretçileri rastgele test edileceklerini ve hükümetin koron virüs ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğini söyledi. Bakanlık, listenin 1 Temmuz’dan önce güncelleneceğini aktardı.


Öte yandan geçen yıl yaklaşık 33 milyon turist Yunanistan’ı ziyaret ederek 19 milyar avro gelir elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı