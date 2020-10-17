Yunan’ın yeni vicdansızlığı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sığınmacıların ülkelerine girmesini engellemek isteyen Yunanistan, insanlık dışı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Atina yönetimi, Meriç sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi. Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.

Yunanistan’ın insanlık dışı tutumuna dikkat çeken Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, “Yunanistan’ın tavrı sadece bugüne ait bir tavır değil. Adalarda yaşananlar, sığınmacıları püskürtme yöntemiyle denizde can vermesine neden olması, insanları sefil etmesi, insanların sağlıkları ile oynaması gibi olayları herkes gördü. Türkiye’den özellikle kara sınırından geçmek üzere Yunanistan’a gitmeye çalışan sığınmacılar konusunda da Yunan askerlerinin oradaki sert tutumu, insanları çırılçıplak soymasını hafızamızı zorladığımızda görebiliyoruz. Yunanistan’ın bu anlamda ne hukuk tanıdığını, ne de insan haklarını saygı duyduğunu söylemek mümkün değil” diye konuştu.

Bu uygulamaları bırakmalı!

“Yunanistan’da ne hukuk kalmış, ne de demokrasiden eser var” diyen Hüseyin şu ifadeleri kullandı: “Bu süreç böyle devam edecek. Yunanistan Ege sorunu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusunda olsun bir orta yolu bulup insani değerleri ön plana çıkararak bir çözüm üretme çabasında olmadı. Bundan sonra da olacağını hiç sanmıyorum. Ses dalgaları ile insanların sağır edilmesi, dünyanın neresinde görebiliriz? Üçüncü dünya ülkelerinde göremeyeceğimiz bir hareketi bugün AB üyesi olan bir ülkeden görüyoruz. İnsan haklarına tamamıyla aykırı uygulamalara bir an önce son verilmeli.”