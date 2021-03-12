Yunan'ın uykularını kaçıracak adım! Türk denizaltılarına entegre edilecek

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ilk Millî Ağır Torpidosu olan AKYA’nın, TÜBİTAK tarafından yürütülen Millî Üretim Entegre Denizaltı Savaş Yönetim Sistemi Preveze Sınıfı Denizaltı Uygulaması (MÜREN-PREVEZE SYS) Projesine entegrasyonunun gerçekleştirilmesi maksadıyla ihale yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA, Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu olma özelliğe sahip. Ocak 2021’de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait GÜR Sınıfı TCG GÜR (S-357) Denizaltısından ateşlenen AKYA Torpidosu, testte başarılı olmuştu. İmzalanan sözleşme ile PREVEZE Sınıfı Denizaltılara entegre edilecek olan AKYA, inşa faaliyetleri devam eden REİS Sınıfı Denizaltılarda da kullanılacak.

AKYA Ağır Torpido

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi, Roketsan ana yükleniciliğine başlatılmıştır. İlk test atışının Temmuz 2013’de gerçekleştirildi proje ile Roketsan; 533 milimetre çapındaki oldukça modern bir ağır sınıf torpido mühimmatını, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandıracaktır.

AKYA Torpidosu ile birlikte, Türk Donanması tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan Alman DM2A4 ile Amerikan Mk46 torpidolarına, yerli bir alternatif doğacaktır. Yurtdışından ağır sınıf torpido tedarikinde yaşanan zorlukların da AKYA ile giderilmesi hedeflenmektedir.

AKYA’nın geliştirme faaliyetleri, 2020 yılında da başarılı çıktılar alınarak devam etmiştir. Proje kapsamında, bu yıl içerisinde düşük oranlı seri üretim faaliyetlerine başlanılması ve üretilen torpidolar ile de bir dizi atış testinin icra edilmesi beklenmektedir.

AKYA; bu atış testlerinin de başarıyla tamamlanmasının ardından, kullanımdaki mevcut ithal muadilleri ile rekabet yeteneğine sahip üst düzey bir Ağır Sınıf Torpido Mühimmatı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıma alınacaktır.

AKYA’nın kullanacağı denizaltı platformlarının ise ilki 2022 yılında envantere alınması planlanan TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile halihazırda envanterde dörder adet bulunan Preveze ve Gür Sınıfı Denizaltılar olduğu bilinmektedir.

SavunmaSanayiST