Yunan'ın Türkiye planı belli oldu! Başrolde tabi ki Macron var

Amerikan haber kanalı CNN International'in Yunanca edisyonu CNN Greece, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı kapsamında, dünya liderleriyle Türkiye'yle yaşanan gerilimi konuşacağını yazdı.

"Türk provokasyonu" başlığı

Türkiye'nin hakkını savunan girişimlerini "Türk provokasyonu" olarak nitelendiren CNN Greece, "Atina, komşusuyla ilişkilerindeki yeni krizle başa çıkmak için iki yönlü bir yaklaşım benimsedi" ifadesini kullandı:

"Yunan hükümeti bugün New York'ta Türk provokasyonu hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlatırken, Miçotakis ve Dendias, sürekli yükselen Türk söylemine diplomatik bir cevap vermeye hazırlanıyor."

"Startı Macron'la verdi"

CNN Greece, Miçotakis'in, "Bir yandan Türk siyasetçilerinin savaş çığlıklarını ve anekdotsal açıklamalarını cevapsız bırakmazken, diğer yandan konuyu her fırsatta uluslararası arenaya taşıdığını" yazdı.

Miçotakis'in bu yönteme; Macron'la görüşmeyle start verdiği belirtilen haberde, "Edinilen bilgiye göre Başbakan, Yunanistan'ın bölgede istikrarın direği olmasının yanı sıra güvenilir bir müttefik ve ortak olarak rolüne odaklanacak" denildi.

Erdoğan'dan sonra hitap edecek

Haberde Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra BM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve bunun Yunan Başbakan'a cevap hakkı tanıyacağı aktarıldı.