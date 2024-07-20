  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte o fotoğraf: Harpoon yerini NSM’e bırakıyor: Her şey artık farklı olacak mı?

Anbean Türk yıldızlarını takip ediyorlardı: Euro 2024 Ferdi Kadıoğlu'nu uçurdu! O listeye kafadan girdi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

KKTC özgürlüğünü Erbakan’a borçlu

Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"

Akıl veren Ekrem, 6 yılda bir barınak bile açmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan radikal karar çıkıyor! Kulüplere şok yabancı kararı iletildi! Kimse bunu beklemiyordu

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş
Gündem Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi
Gündem

Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi

Yeniakit Publisher
2024-07-20 14:31:00 -
Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi

Sürekli milliyetçilik ve Atatürkçülük edebiyatı yapan Koç’ların yönetimde yer aldığı TEV’in düzenlediği ve CHP’li belediyelerin sponsor olduğu etkinlikte Yunan şarkıcı Despina Vandi konser verecekti ancak Türk bayrağını görünce konserden vazgeçti. Vandi’nin Yunan medyasına konuştuğu ve Mustafa Kemal’e kasap dediği ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, “eğitim yararına” etkinlik düzenledi, geceye Despina Vandi isimli Yunan şarkıcı çağırıldı, Türk bayrağını ve Mustafa Kemal posterini sahnede gören Vandi, indirilmesini istedi ve sahneye çıkmadı. Etkinliğe sponsor olan CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, olayı şova dökerek sahneye koştu ve beraberindekilerle birlikte İzmir Marşı söylemeye başladı.

Türk eğitimi için düzenlenen geceye neden bir Yunan’ın çağırıldığı merak konusu olurken, Koç ailesi ve CHP’li belediyelere “Türk şarkıcıların suyu mu çıktı” eleştirileri yapıldı.

Mustafa Kemal’e “kasap” dedi

Öte yandan Despina Vandi’nin Yunan medyasına konuştuğu ve Mustafa Kemal’e “kasap” benzetmesi yaptığı ortaya çıktı.

Detayları Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yunan Şarkıcı Despina Vandi Çeşme'de TEV konserinde yaşananları Yunan basınına anlatmış.

Vandi, konser öncesinde Türk bayrağı değil sadece Atatürk'ün posterinin indirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını söylüyor.

Organizatörler Türkiye'de bağımsızlık ve demokrasimizin sembolü Mustafa Kemal Atatürk'tür deyince, Vandi benim için bunun bir ‘kasabın resminin’ önünde şarkı söylemekten farkı yok deyince kriz tırmanmış.

Yani Türk basınına yansıyan Atatürk posterini indir demedi, sadece Yunan bayrağı da istediği haberlerinin gerçek olmadığını görüyoruz.

CHP'li Lal Denizli’nin ilk ihalesi! Üç günlük festivale 15 milyon harcadı!
CHP'li Lal Denizli’nin ilk ihalesi! Üç günlük festivale 15 milyon harcadı!

Siyaset

CHP'li Lal Denizli’nin ilk ihalesi! Üç günlük festivale 15 milyon harcadı!

CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler
CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Gündem

CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı
Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı

Gündem

Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı

Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...
Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...

Gündem

Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...

Yunan şarkıcı "Türk bayrağı var ben yokum" demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!
Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

Gündem

Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23