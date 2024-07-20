Yunan’ın paçasına yapışırsanız olacağı bu CHP’liler! Mustafa Kemal’e ‘kasap’ benzetmesi

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Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, “eğitim yararına” etkinlik düzenledi, geceye Despina Vandi isimli Yunan şarkıcı çağırıldı, Türk bayrağını ve Mustafa Kemal posterini sahnede gören Vandi, indirilmesini istedi ve sahneye çıkmadı. Etkinliğe sponsor olan CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, olayı şova dökerek sahneye koştu ve beraberindekilerle birlikte İzmir Marşı söylemeye başladı.

Türk eğitimi için düzenlenen geceye neden bir Yunan’ın çağırıldığı merak konusu olurken, Koç ailesi ve CHP’li belediyelere “Türk şarkıcıların suyu mu çıktı” eleştirileri yapıldı.

Mustafa Kemal’e “kasap” dedi

Öte yandan Despina Vandi’nin Yunan medyasına konuştuğu ve Mustafa Kemal’e “kasap” benzetmesi yaptığı ortaya çıktı.

Detayları Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yunan Şarkıcı Despina Vandi Çeşme'de TEV konserinde yaşananları Yunan basınına anlatmış.

Vandi, konser öncesinde Türk bayrağı değil sadece Atatürk'ün posterinin indirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını söylüyor.

Organizatörler Türkiye'de bağımsızlık ve demokrasimizin sembolü Mustafa Kemal Atatürk'tür deyince, Vandi benim için bunun bir ‘kasabın resminin’ önünde şarkı söylemekten farkı yok deyince kriz tırmanmış.

Yani Türk basınına yansıyan Atatürk posterini indir demedi, sadece Yunan bayrağı da istediği haberlerinin gerçek olmadığını görüyoruz.”