Yunan’ı kudurtan hamleye yeşil ışık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Akdeniz’deki partneri Mısır’ın jestine jestle karşılık verdi.
Mısır’ın Akdeniz’de Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul etmesi sorulan Çavuşoğlu, “Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Biz de Mısır’la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz” dedi.