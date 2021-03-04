Yunan’ı kudurtan hamleye yeşil ışık

Mısır’ın Akdeniz’de Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul etmesi sorulan Çavuşoğlu, “Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. Biz de Mısır’la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz” dedi.