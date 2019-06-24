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Yunan’dan müftülere asimilasyon

Batı Trakya’da Türklerin seçtiği müftüleri tanımayıp, kendi istediği kişileri atayan Yunanistan; yeni bir kararname ile müftülük kurumlarının tüm haklarını elinden almaya çalışıyor. Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan müftülükleri asimile etmeye çalışan Atina’nın çağ dışı uygulamasını eleştiren Batı Trakyalılar, “tek ses olma” çağrısı yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
Yunan’dan müftülere asimilasyon

 Haber Merkezi 

Terör örgütü üyelerini besleyen, sık sık Türkiye’yi provoke etmeye çalışan, Müslüman Türkleri zulüm ve baskıyla sindirmeye çalışan Yunanistan, düşmanlığını yeni bir boyuta taşıdı. Batı Trakya’da Türklerin seçtiği müftüleri tanımayan, sadece kendi istediği kişileri atayan Yunanistan, yeni bir kararname ile müftülük kurumlarını gasp etme kararı aldı. Atina’nın çağ dışı uygulamasını eleştiren Batı Trakya Azınlığı Danışma Kurulu, yürürlüğe giren kararnameyi kabul etmediğini belirtti.

İçi boşaltılmış yasal düzenleme

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’nın müftülükleri ortadan kaldırmaya yönelik skandal kararnamesine tepki gösteren Batı Trakya Azınlığı Danışma Kurulu, “Müftülüğün yargısal yetkilerini ortadan kaldıran, organizasyon şemasını ve kadrolarını adeta baştan yapılandıran söz konusu kararname kabul edilemez” dedi.

Din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen müftülüklerin modernleştirme kisvesiyle etkisizleştirilmesine sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Batı Trakya Azınlığı Danışma Kurulu, “Azınlığın taleplerine cevap vermekten uzak bu yasal düzenlemenin içi boşaltılmış, kontrolün tamamıyla Din İşleri ve Eğitim Bakanlığına bağlı bir müftülük kurumu oluşturulması amacıyla yapıldığı aşikardır. Bu adımlara toplumumuzun destek vereceğini zannedenler büyük bir yanılgı içerisindedirler” açıklamasında bulundu.

Din özgürlüğü ihlal edildi

Yunanistan’ın Türklerin seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ettiğine işaret eden Batı Trakyalılar, şunları söyledi: “Bu yasal düzenleme girişiminin Lozan Antlaşması’nın yanı sıra din özgürlüğüne ilişkin modern uluslararası hukuk düzenlemelerine de aykırı olduğu, keza ülkemizin üyesi bulunduğu AB’nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin normları da ihlal ediyor. Müftülüklerin elimizden alınıp, sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesi teşebbüsüne karşı tek ses, tek vücut olacağız.” Yunanistan, Batı Trakya’daki Türklerin din özgürlüğünü geçmişten bugüne defalarca ihlal ederken birçok kez AİHM tarafından mahkûm edildi.

İlhan Ahmet: Atanan müftüler kukla olacak

Yunanistan’ın müftüleri kendi ataması kararına Gümülcineli eski milletvekili avukat İlhan Ahmet de tepki gösterdi. Ahmet, söz konusu kararnamenin Batı Trakya’da müftülük kurumunun özerkliğini ortadan kaldırdığını, Türk azınlığın bu uygulamaya bir an önce yasal yollardan itiraz etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin son dönemde çıkardığı iki ayrı kararnameyle azınlığın Lozan Antlaşması’yla belirlenmiş din özgürlüğüyle ilgili haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Ahmet, 2018 ve 2019’da yürürlüğe konulan kararnamelerle azınlığın dini kurumlarının içinin boşaltılarak devletleştirildiğinin altını çizdi.

Kararnamelerden birinin camilere din görevlisi atanması, diğerinin ise müftülüklerin yapısı ve işleyişleriyle ilgili olduğunu belirten Ahmet, “Bunlar müftülükleri kontrol altında tutma projesinin parçası. Bundan sonraki dönemde atanacak ya da seçimle işbaşına gelecek müftü bir kukla olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
  1. Müslüman Türkler
  2. Yunanistan
  3. Batı Trakya
  4. Batı Trakya Azınlığı Danışma Kurulu
  5. Yunanistan Cumhurbaşkanlığı
  6. Din İşleri ve Eğitim Bakanlığı
  7. Lozan Barış Antlaşması
  8. Gümülcineli eski milletvekili avukat İlhan Ahmet

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