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Dünya

Yunandan da bu beklenirdi! Filistin'i suçladılar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in tarafını tutarak İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 00:50:00 -
Yunandan da bu beklenirdi! Filistin'i suçladılar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından "Hamas’ın İsrail’e füze fırlatmasının kınanması gerektiğini" söyleyerek, aynı zamanda ateşkes çağrısı yaptı.

Filistin'i suçladılar

İsrail ve Filistin’i ziyaret eden Dendias, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi​​​​​​​ ile bir araya geldiğini, ardından da Ramallah’da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüğünü belirtti.

Bölgedeki temaslarıyla ilgili telekonferans aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Gayri Resmi Konseyi’ni bilgilendirdiğini aktaran Dendias, "Acilen ateşkesin sağlanması, insan haklarının güvence altına alınması, insan yaşamının korunmasının gerekliliğini vurguladım. Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail’e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım. İsrail’in dünyadaki her ülke gibi, kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Dendias, mesajında Gazze’deki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’deki insani durum tamamen sorunludur ve yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ancak tekrar ediyorum, Hamas sivil vatandaşlara karşı fırlattığı binlerce füze nedeniyle kesinlikle kınanmalıdır. Son derece hassas bir bölgede ve durumda kışkırtıcı açıklamalar ve tek yanlı görüşler yardımcı olmuyor."

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