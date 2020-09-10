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Gündem Yunan'a korku salacak açıklama: İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız
Gündem

Yunan'a korku salacak açıklama: İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tersanelerde inşası devam eden gemiler olduğunu belirterek, bunların devreye girmesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:53:00 - 2020-09-10 11:07:35
Yunan'a korku salacak açıklama: İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Tuz Gölü çevresinde düzenlenen roket atışlarını izleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz, ülkemiz çok daha iyisine layık"

Bu tarz festivallerin gençleri savunma sanayisi alanında çalışmaya ve üretmeye teşvik ettiğini belirten Demir, "TEKNOFEST bir devrim oluşturdu ve Türkiye'deki gençliğin heyacanını, dinamiğini gösteren bir platform oldu." dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde gayretli bir şekilde ilerlediğini ifade eden Demir, "Milletimiz, ülkemiz çok daha iyisine layık. Buraya varmak için de gece gündüz demeden çalışmak gerekiyor.Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." dedi.

"Denizdeki gücümüz artacak"

Türkiye'nin gelişmesi için savunma sanayisinin her alanında aktif çalışmaların şart olduğuna değinen Demir, Roket, uzay, havacılık konuları, elektronik, denizde güçlü olmak, karada güçlü olmak gibi konulardan biri eksik olunca ülkenin eksik kaldığını belirtti. Türkiye'deki gemi üretimine ilişkin de konuşan İsmail Demir, şu anda tersanelerde inşası devam eden önemli gemilerin olduğunu söyleyerek "Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor. MİLGEM'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

43

yav adamı güldürmeyin gemiler füzelerle denialtılarla batırılır çok basit ya gemi olsa ne olur olmasa ne olur
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özkan

Helal olsun , daha iyisine Laikiz Biz!!!
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