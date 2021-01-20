Yunan yine provokasyon peşinde! Eğer bu iddia doğruysa savaş çıkar

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Girit Adası'nın tamamında karasularını genişletmeyi planladıklarını ve bu konuda hiçbir komşu ülke ile müzakerede bulunmayacaklarını açıklamıştı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı temelsiz iddialarla provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın bu hamlesi bölgedeki gerilimi iyice tırmandırdı.

"Müzakere etmeyiz"

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı parlamentoda konuşan Dendias, "Girit'in doğusunda karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Dendias yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı karasuları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın karasularını genişletmesi konusunda komşu ülkelerle müzakere etmek zorunda olmadığını iddia eden Dendias şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. İtalya, Yunanistan'ın karasularını genişleteceğini biliyordu ve bu, Yunanistan'ın İtalya ile müzakere ettiği anlamına gelmez. Arnavutluk'un da Yunanistan'a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."

Yunan medyasında gündem oldu

Dendias'ın provokasyon dolu bu sözleri Yunan medyasında gündem oldu. Yunanistan'ın Girit'te karasularını 6 milden 12 mile çıkaracağını ileri süren Yunan medyası provokasyona resmen çanak tuttu.

Yunanistan'ın insiyatif aldığını aktaran Yunan medyası, "Tüm güney tarafı 12 deniz miline genişleyecek ve hükümetin istediği de bu. Ülkemiz insiyatif aldı ve İyon Adaları'ndaki karasularını da 12 mile çıkardı. Uluslararası hukuktan doğan hakkımız olduğu için 12 mile çıkardık. Tıpkı toprak sınırlarında olduğu gibi. Bu demek oluyor ki 12 mil içinden hiçbir şey geçemez ve buradaki Yunan suları tıpkı Yunan toprakları gibi dokunulmazdır." ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Yunan medyası, akılalmaz bir şekilde Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmanın "yasadışı" olduğu hezeyanında bulundu.

Öte yandan Yunanistan'ın söz konusu adımı "yine kendileri çalıp kendileri oynadılar" şeklinde yorumlandı.

Türkiye "savaş sebebi" demişti

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın temelsiz iddialarla karasularını 12 mile çıkarma planları uzun yıllardır tartışma konusu. Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyeceğini ve meşru çıkarlarını koruyacağını her fırsatta net bir şekilde aktaran Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması halinde bunu "savaş sebebi" sayacağını ifade etmişti.