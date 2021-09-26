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Dünya Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! Bu sözleri Meclis'teki vekilleri kızdırdı
Dünya

Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! Bu sözleri Meclis'teki vekilleri kızdırdı

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis'ın Meclis'teki vekillere "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" sözleri gerginliğe neden oldu. Öte yandan Yunan vekil, bölgedeki en saldırgan ülkenin Yunanistan olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 03:42:00 -
Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! Bu sözleri Meclis'teki vekilleri kızdırdı

Yunanistan Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Meclis'tekilerin kas katı kesilmesine neden olan ifadeler kullandı. Pafilis, Yunan siyasetçileri, "Amerika'nın hizmetkarı" olmakla suçladı. Ayrıca bölgedeki en saldırgan ülkenin de Yunanistan olduğunu söyledi.

"Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı?"

Pafilis, konuşmasında, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum" dedi. Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"Amerikalıların hizmetkarsınız"

Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi. Açıklamalarına devam eden Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

 

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