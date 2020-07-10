Yunan vekil çileden çıktı: Borrell Türkiye'de aciz kaldı

Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi’nden Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Evangelos Meimarakis, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in Türkiye temaslarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Aksam.com.tr’de yer alan habere göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye gelen Borrell’in Türkiye yanlısı açıklamaları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşme, Yunan milletvekili Meimarakis’i çileden çıkardı.

"Borrell'in Türkiye'deki tavırları kabul edilemez"

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-AB ilişkilerine, göç ve mülteci konusuna, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ve AB’nin hem Yunanistan’a hem de Rum yönetimine verdiği tavizlere vurgu yaparak gündemdeki her maddeyi Joseph Borrell’in yüzüne söylemesine rağmen Borrell’in Çavuşoğlu’na yanıt vermekte "aciz kaldığını" öne süren Yunan milletvekili Meimarakis, bu tavırları "kabul edilemez" bulduğunu belirtti.

"Borrell'in Türkiye'de verdiği pozlar bizi şaşkına çevirdi"

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in tüm dünyanın gözleri önünde Türkiye’de verdiği pozlardan dolayı şaşkına dönüğünü ifade eden Meimarakis, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan seninle görüşmeyi reddettikten ve AB’yi senin nezdinde küçük düşürdükten sonra Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu da yine senin huzurunda üç AB ülkesini çeşitli sebeplerle aşağıladı."

Çavuşoğlu ne demişti?

Türkiye-AB ilişkilerinin Yunanistan ve GKRY tarafından rehin alındığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin. Bu AB’nin de çıkarına değil, bizim de değil" dedi.

Bu ikiliye son zamanlarda Fransa’nın da eklendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa’nın derdi farklı. Başka konularda Türkiye’ye kızgınlığı olduğu için bunu AB’ye taşıması, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tıkanmasına yol açıyor" diye konuştu.

Borrell ne demişti?

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, "Türkiye’nin AB için yakın bir komşudan öte, kilit bir ortak ve bir aday ülke" olduğunu söyledi.

Türkiye’nin AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımadığını hatırlatan Borrell, ada çevresindeki hidrokarbon gelirlerinin Kıbrıs’taki iki toplum arasında eşit olarak paylaşımı konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde gerilimi tırmandırmaktan kaçınan tutumundan memnuniyet duyduklarının altını çizen Borrell, iş birliği ve diyaloğun önemine vurgu yaptı