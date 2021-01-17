Yunan vekil: Böyle giderse Ege'nin yarısını kaybedeceğiz

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Yunan Parlamentosu'nda Türkiye tartışması yaşandı. Bir Yunan milletvekili parlamentoda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunan idarecilerinin yıllardır Yunan Ordusu'nun ihtiyaçları için hiçbir adım atmadığını dile getiren Yunan vekil, "2005'ten beri tüm partiler ve siz iktidar partisi de Yunan ekipman programları için en ufak bir şey yapmadınız. Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey ve o zamandan beri tüm savunma bakanları tüm hükümetler bunun için yargılanmalı" dedi.

"Lastik bile alamadık"

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Fransa yapımı Mirage savaş uçaklarının artık işe yaramaz bir hale geldiğini ve Yunan Hava Kuvvetleri'nin zayıf bir durumda olduğunu ifade eden Yunan vekil, "Neden işe yaramazlar? Çünkü vidaları alacak paramız yoktu, lastik bile alamadık" diyerek duruma isyan etti.

"Hiçbir yerde yokuz"

Kuzey Akım 2 projesi hakkında konuşan Yunan vekil şöyle devam etti:

"Tam şu anda Almanya ve ABD arasında bu konuda bir savaş var. Kısaca Almanya'yı Baltık ülkelerine ve oradan Rusya'ya bağlayan boru projesi. Biz Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle portakal gibi meyvelerimizi ve sebzelerimizi satamıyoruz. Amerikalılarla birlikte Almanlar bize ambargo koydurdu ama şimdi Almanlar Rusya ile iş yapıyor. Mercedes Moskova yakınlarında yeni bir fabrika kuruyor ama biz Girit sebzelerini satamıyoruz ve çöpe atıyoruz. Dahası Rusya ve ABD arasında bir savaş var. ABD ve Çin arasında jeopolitik anlamda bir savaş var. Çin'in Hindistan ile savaşı, Hindistan'ın Pakistan ile Keşmir Savaşı. Dünya kaynıyor ama Yunanistan hiçbir yerde yok, gerçekten de hiçbir yerde yok."

"Fransa ile yakınlaşmalıyız"

Türkiye'nin Libya, Somali gibi Afrika ülkelerindeki askeri varlığına dikkat çeken Yunan vekil, ülkesinin resmen Fransa'nın kucağına oturması gerektiğini ifade etti.

Fransa ve Yunanistan'ın ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getiren Yunan vekil, "Bizim için tek doğru yol Fransa ile iyi ilişkiler kurmaktır. Macron bizi sevdiği için değil, Fransa'nın Afrika'daki çıkarları Türkiye'ninkilerle çatıştığı için" diye konuştu.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının Türkiye'nin çıkarlarıyla çatıştığını söyleyen Yunan vekil, "Bu yüzden potansiyel müttefikimiz Fransa'dır." dedi.

"Almanya ne isterse biz onu yapıyoruz"

Atina yönetiminin Almanya'nın istekleri doğrultusunda hareket ettiğini aktaran Yunan vekil, "Almanya'nın Atina yönetiminin kulağını çektiğini" ve "Fransa ile iyi ilişkiler kurmasını istemediğini" söyledi.

Yunanistan hükümetine sitem eden Yunan vekil, "Almanya ne yapmamızı isterse istesin Yunan Cumhurbaşkanı hemen yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yaptırım konusu kapandı"

Türkiye'ye yaptırım konusunun artık kapandığını itiraf eden Yunan vekil, Yunanistan hükümetinin çaresizliğine isyan etti. Ülkesinin Ankara yönetimi karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Yunan vekil, Türkiye-Yunanistan arasında yapılması planlanan müzakere görüşmelerine değindi.

"Ege'nin yarısını kaybedeceğiz"

"Türkiye ne isterse biz veriyoruz. Bizim taraf kötü öğrenci gibi boş kağıt verecek çünkü hiçbir şey iddia etmiyoruz." diyen Yunan vekil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef kaybeden Yunanistan olacak çünkü biz kötü taraf olarak etiketleneceğiz. Almanya talepleri kabul etmeyip görüşmeden çekilirsek bizi suçlayacak, hatayı bize atacak. Böyle giderse tek mermi atmadan Türkiye'ye karşı Ege'nin yarısını kaybedeceğiz. Bir kez daha tekrar ediyorum Kardak'tan sonra esasen bir yenilgiye daha öncülük ediyoruz."