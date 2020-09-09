Yunan uzmandan itiraf gibi açıklama: Türkiye ve Yunanistan'ın ortaklığını onlar engelliyor

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de yürüttüğü sondaj çalışmaları bir Yunan televizyonunda ele alındı. Programa telefonla bağlanan Yunanlı bir kadın uzman, "Kıbrıs'ta bulunan petrolü kim kullanacak?", "En çok parayı kim alacak?" sorularını yöneltti.

"Ege'de petrol varsa ve sondaj olursa biz sondaj yapmayacağız başkası yapacak. Sadece küçük bir parça alacağız" diyen kadın uzman "Peki burada ABD ve Fransa'nın aldığı gibi neden Türkiye de rol almasın?" diye sordu.

Bunun üzerine Yunanlı sunucu, "Parayı alan ülkeler değil şirketler" cevabını verdi.

Türkiye'nin de Yunanistan ve Kıbrıs gibi bölgeden pay alması gerektiğini belirten kadın uzman, "Böyle olması Türklerle bu kadar gerilim yaşamaktan daha iyi. Zaten buradan en çok payı alacak olan şirketler Yunan bile değil. Bu şirketlerin Yunan olmalarını istesek bile bize hiçbir nedenle izin vermezler" diye konuştu.

Yunanistan'ın bölgede sondaj çalışmaları yapabilecek teknolojiye ve yeterliliğe sahip olmadığını aktaran Yunanlı sunucu, "Böyle işleri yapabilecek Yunan şirketleri yok. Dünya çapında sadece birkaç devlet var. Norveç, Fransa, Rusya ve ABD'den başkası bu teknolojiye sahip değil." dedi.

"Türkler izin vermez"

Türkiye olmadan Yunanistan'ın bölgede hiçbir şey yapamayacağını söyleyen Yunan sunucu, "Türkler olmadan bu bölgede birşey yapamayız yoksa savaş olur. Türkler izin vermez bunun farkındayım." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Batı'nın gazına geldiğini ve Türklerle anlaşmanın muhakkak bir yolunun bulunması gerektiğini dile getiren Yunanlı kadın uzman, "Büyük devletler ve petrol şirketleri Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklığını engelliyor" yorumunda bulundu.