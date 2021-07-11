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Gündem Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunanistan'a ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği “Ypoploiarchos Daniolos” isimli savaş gemisi Karadeniz'e doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 00:01:00 - 2021-07-11 00:13:06

Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı “Ypoploiarchos Daniolos” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru açıldı.

İstanbul Boğazı’ndan akşam saatlerinde geçen Yunanistan Donanmasına ait P68 borda numaralı “Ypoploiarchos Daniolos” isimli savaş gemisi Karadeniz’e doğru açıldı.

Sahil Güvenlik eşlik etti

Savaş gemisinin geçiş esnasında ışıklarını kapatarak geçtiği görüldü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait botlar da Yunan savaş gemisine eşlik etti.

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