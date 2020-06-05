Yunan şarkıcı Alexiou müziği bıraktığını açıkladı

ATİNA (AA) - Yunan müziğinin divası olarak kabul edilen ve Türk müzikseverlerin yakından tanıdığı Haris Alexiou, müziği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de konserler veren Alexiou, katıldığı bir televizyon programında, ''Tamamen müzikten uzaklaştım. Eskisi gibi şarkı söyleyemiyorum. Eğer bunu iyi yapamıyorsam devam etmeyi asla kabul edemem.'' dedi.

Sesiyle ilgili bir problem yaşadığını dile getiren Alexiou, ''Bunda benim de payım var. Eskisi gibi performans sergileyemediğimi fark edince, sesimi daha da zorladım ancak sesim artık beni dinlemiyor. Bu yüzden artık müziği bırakmam daha doğru.'' ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 30 platin ve 13 altın plak kazanan sanatçı, Türkçeye uyarlanan ve Sezen Aksu'dan Yeni Türkü'ye birçok ünlü isim ve grup tarafından seslendirilen "Olmasa Mektubun", "Maskeli Balo" ve "Telli Telli" gibi unutulmaz şarkıların müziklerine imza attı.