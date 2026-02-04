Şaşırtan ayrıntılar... Brokoliden 5 kat faydalı: Demir deposu yeşil süper güç sofrada

Kış aylarında bağışıklığı destekleyen, mideyi yormayan ve her öğüne kolayca eklenen brokoli; yalnızca lif ve vitaminleriyle değil, bitkisel demir içeriği ve demir emilimini destekleyen C vitamini ile de öne çıkıyor. Fakat brokoliden 5 kat daha faydalı bir besin daha var. Oda sülforafan. Peki, sülforafan hangi besinlerde var?