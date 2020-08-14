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Dünya

Yunan-Rum ikilisine kötü haber

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir karar çıkmaması Yunan-Rum ikilisini dumura uğrattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:38:00 -
Yunan-Rum ikilisine kötü haber

Yunan-Rum ikilisi, Avrupa Birliğine (AB) üyle ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bir karar çıkmaması üzerine dumur oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlık ettiği ve videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Doğu Akdeniz, Belarus, Beyrut ve Venezuela konuları görüşüldü.

Türkiye için yaptıkları çağrıya karşılık bulamadılar!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların kınanması çağrısı, toplantıda karşılık bulmadı.

Josep Borrell, toplantının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek Yunanistan tarafından taciz edilen Türkiye'ye sözde gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Belarus için yaptırım kararı

Borrell, Beluras'a ise yaptırım uygulanacağını bildirdi. Avrupa Birliğinin Belarus'ta hafta sonu gerçekleştirilen ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını kabul etmediğini ifade eden Borrell, şiddet ve sonuçların tahrif edilmesinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan seçimlerde Lukaşenko'nun Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ülkede protestolar baş göstermişti.

Binlerce kişi gözaltına alındı

Belarus'taki izinsiz gösterilerde 1 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı. Bakanlık gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını açıklamıştı. Polisin, göstericilere sert müdahalesi ise büyük tepki toplamıştı.

Muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sonuçlara itiraz edeceklerini bildirmişti.

AB de Belarus'taki seçimin 'adil ve özgür' olmadığını ileri sürerek sonuçları tanımadığını açıklamıştı.

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