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Gündem Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenliğini yıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:15:00 - 2020-09-19 17:21:31

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz yaşanan gerilim Yunan medyasında konuşuldu. Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında bölgede yaşanan son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye ile gayrı resmi bir savaş durumunda olduğunu söyleyen Grivas, "Türkiye zaten bize saldırdı. Yarı kavgacı bir durumdayız ve tartışabileceğimiz tek şey Yunanistan'a yönelik bu saldırının durdurulmasıdır. Bu olana kadar bir görüşme olmayacak" dedi.

Türkiye'nin açık bir şekilde Yunanistan'ı tamamen yok etmek istediğini iddia eden Grivas, Ankara'nın Yunan adalarını ele geçirmek istediğini ifade etti. yeniakit.com.tr

Türkiye'nin Yunanistan'ı açık bir şekilde savaşla tehdit ettiğini dile getiren Grivas, Atina'nın bölgedeki hukuksuz hamlelerini görmezden gelerek Ankara yönetiminin "provokasyon" peşinde koştuğunu söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri süren Yunan profesör "Türkiye askeri gücü aracılığıyla Yunan MEB ve kıta sahanlığındaki Yunan egemenliğini yıktı. Hükümetimizin koyduğu tüm kırmızı çizgileri geçti. Türkiye tüm bunları ezdi ve şimdi gerilimi azaltmayı tartışıyoruz." diye konuştu.

Mevcut şartlar altında Türkiye ile diyalog ve müzakerenin mümkün olmadığını belirten Grivas "Türkiye ile tartışacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

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