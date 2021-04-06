Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

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Yunan Profesör Giorgos Romanos, Joe Biden ve ABD yönetiminin Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin Mavi Vatan sınırlarını gösteren haritaya yer veren Romanos, "Gördüğünüz şey Biden'ın sözde haritası. Devlet Başkanlığının resmi kartografik servisi tarafından yapılmış bir harita. ABD'nin enerji güvenliğinden sorumlu olan bakanlık. Bu harita 2014-2017 yılları arasında Biden'ın sorumluluğu altında ortaya çıktı. Ancak bu haritanın Trump yönetimi tarafından da kabul edildiğini görüyoruz" dedi.

Söz konusu haritanın Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia eden Romanos, "Haritada Meis adası yok sayılıyor. Tabii ki Kıbrıs sahanlığını da ihlal ediyor. Biden haritası bu bölgenin tüm doğalgazının ve petrolünün Türkiye'den geçecek borularla taşınmasını istiyor" diye konuştu.

Washington'un Atina'nın haklarını hiçe saydığını ileri süren Romanos, ABD'nin Yunanistan'a işe yaramaz ikinci el savaş malzemeleri verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca Yunanistan'ın 2020'de Belhara Fransız fırkateynlerinden olduğu gibi gelişmiş sistemler elde etmesini engelliyorlar. 2020'de Yunanistan Almanya tarafından yeniden baskı altına alındı. Almanya'nın arkasında duran ABD, kirli işi yapan kol ise Almanya'dır. 2020'de kabul edilemez iki anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar bize ciddi zarar veriyor ve Türkiye bunları gelecekteki taleplerinde kullanmak için klasörüne koyuyor. Bu da bizi İtalyanlar ve Mısırlılar geri adım attığında, bizimde geri adım atmak zorunda kaldığımız bir duruma sokuyor."