Yunan profesörden çarpıcı açıklama: Erdoğan gibi bir lidere sahip olmalıyız

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Yunan Profesör Sarakis, Yunanistan'ın Recep Tayyip Erdoğan gibi ülkesinin çıkarlarını savunan bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Erdoğan gerçek bir lider"

Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunu ve Yunan politikacıların aksine kimseye boyun eğmediğini söyleyen Sarakis, "Erdoğan'ın ülkemizin düşmanı olmasından ayrı olarak gerçek bir lider olduğunu görmeliyiz. Onun küresel çapta önde gelen bir isim olduğunu kabul etmeliyiz. Amerikan başkanı (Joe Biden) konuşurken Yunan politikacıların oturduğu gibi uysal bir şekilde oturmuyor" dedi.

"Erdoğan Biden ile alay etti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a "Önce tarihi öğren sonra konuş" dediğini hatırlatan Sarakis, "Basitçe söylemek gerekirse Erdoğan Biden ile alay etti. ABD Başkanına 'önce tarihi öğren sonra soykırım hakkında konuş' dedi. Erdoğan'ın kendine güveni var ve itaatkar değil" şeklinde konuştu.

ABD ve Batı'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamamasına da isyan eden Yunan profesör şu ifadeleri kullandı:

"Politikacılarımız içeride sert adamları oynuyor. Onlara kim karşı çıkarsa onu hapse atıyorlar ve yok ediyorlar. Ama konu ulusal çıkarları savunmak olunca tek kelime etmiyorlar ve dış güçlere boyun eğiyorlar. Ulusal çıkarlarımızı savunamayan bu tür politikacıların uluslararası sahnede söz hakkı olamaz. Sadece yabancıların çıkarları için papağan olurlar. Böyle politikacıları istemiyoruz. Biz Yunanlar kendi kaderimizi elimize almalıyız.

Fransa'da veya Almanya'da kimin seçilip seçilmeyeceğini umursamamalıyız. Çünkü gerçekte hepimiz biliyoruz ki o yabancılar ne derse bizim ülkemizde o olacak. Bu yüzden diğer ülkelerin çıkarlarını değil, kendi ayakları üzerinde durabilecek ve ulusal çıkarlarını savunabilecek politikacılar istiyoruz.

Türkler bizi tehdit ederken ve adamızı nasıl ele geçirecekleri konusunda tatbikatlar yaparken savaşacak bir başbakana ihtiyacımız var. Umarım başbakanımız (Kiriakos Miçotakis) 16 Mayıs'ta Biden ile buluştuğunda Erdoğan'ın durduğu aynı onurla karşısında durabilir. ABD'de Kürtler (PKK yandaşları) toplanıp protesto yaptığında Erdoğan'ın korumalarının Amerikan Başkanı Donald Trump'ın önünde onları dövdüğünü hatırlatırım. 16 Mayıs'ta Miçotakis Türklerin nasıl adalarımızı almak için tatbikat yaptıklarını anlatıp yaptırım uygulanmasını istemeli. Ama elbette bunun yerine tekrar Ukrayna hakkında konuşacak."