Yunan profesörden bomba itiraf: Dünyaya rezil oluyoruz

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Yunan Profesör Aleksis İraklidis canlı bağlantıyla katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın denizlerdeki iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu itiraf eden İraklidis, Atina yönetiminin Türkiye ile anlaşması gerektiğini söyledi.

"Alay konusu oluyoruz"

Yunanistan'ın "kabul edilemez" iddialarının uluslararası toplumda alay konusu haline geldiğini ifade eden İraklidis, şunları kaydetti:

"Biz tek taraflı olarak ne istersek onu yapacağız ve karşılığında Türkiye'ye küçük bir alan bırakacağız diyoruz. Uluslararası toplum bunu asla kabul etmez çünkü 1922'nin aksine Yunanistan'ın işgali altında küçük Asya kıyısı yok. Yunanistan'ın Doğu Ege adalarına dayanarak (Meis) Ege Denizi'ni kapatma veya kimlerin geçişine izin vereceğine karışma hakkı yok. Bu şekilde düşünerek uluslararası toplumda alay konusu oluyoruz. Bu hem Türkiye'ye hem de uluslararası seyrüsefer aleyhine bir saldırı eylemi."

"Sadece kendimize zarar veririz"

Yunanistan'ın Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Yunan profesör, "Eğer Türkiye'ye karşı düşmanca davranırsak sadece kendimize zarar veririz" dedi.