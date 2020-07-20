Yunan parlamentosu İsrail’den savunma ekipmanı tedarik anlaşmasını onayladı

Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan bahse konu savunma ekipmanı ve hizmetlerinin tedarikine ilişkin anlaşmanın iki Doğu Akdeniz enerji müttefiki arasındaki bağları daha da güçlendireceği ifade ediliyor. Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Anlaşmanın, geçen yıl Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanan Doğu Akdeniz boru hattı anlaşmasıyla kaydedilen ilerlemeye dayandığını söyledi. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in, meslektaşı Benjamin Netanyahu ve Başkan Reuven Rivlin ile görüştüğü Kudüs’e bir ziyarette, bakanlar ve iş temsilcileri heyetine başkanlık etmesinden sadece birkaç hafta sonra geliyor.

Panagiotopoulos, "Sinerji ve işbirliğine ilgi duyan İsrail firmaları ile Yunanistan’da bağlantı kurma konusunda bile Yunan savunma şirketleri ile savunma malzemesi üretimi konusundaki temasları yoğunlaştırmak için güvence verdik" dedi. Panagiotopoulos, "Önümüzdeki ay itibariyle, belirli tekliflerin masaya yatırılmasıyla önemli miktarda hareket görmeyi umuyorum" diye konuştu.

Anlaşma, yeni Demokrasi, merkez-sol Değişim Hareketi ve milliyetçi Yunan Çözümü’nü yöneten milletvekilleri tarafından onaylandı. 2016 yılında enerji, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği için İsrail ile görüşmeler başlatan Solcu SYRIZA “mevcut” oy kullanırken Yunan Komünist Partisi (KKE) ve solcu MeRA25 anlaşmaya karşı oy kullandı.

SYRIZA meclis sözcüsü Mariliza Xenogiannakopoulou partinin İsrail’in Batı Şeria ilhak planları göz önüne alındığında anlaşma lehine oy kullanamayacağını söyledi. Eski başbakan Alexis Tsipras, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde her zaman Yunanistan’ın Filistin halkının haklarını ve Birleşmiş Milletlerin kararlarını destekleme konusundaki tutumunu vurgulamak istediğini söyledi.

Mariliza, "Seyahatinin İsrail’in Filistin topraklarını ilhak etme kararını aktive etmek için belirlediği son tarihin sona ermesine rağmen, Bay Mitsotakis’in böyle bir referans yaptığını duymadık" diye ekledi.

Yunanistan İsrail Heron İHA’larını satın alma opsiyonu ile kiralıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, deniz sınır güvenliği için IAI Heron İHA’larını Yunanistan Savunma Bakanlığı’na (MoD) kiralayacağını açıkladı. Bu anlaşma İki ülke arasında imzalanan ilk savunma anlaşması olması bakımından önem taşıyor.

Yunanistan, Heron İHA’sının deniz konfigürasyonunu kiralıyor. Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen İHA’ların öncelikle sınır gözetimi için kullanılacağı belirtildi. İsrail, Heron sistemini 3 yıllık bir süre boyunca deniz konfigürasyonunda kiralayacak ve anlaşma 2023’te sona erdiğinde Yunanistan’a sistemi satın alma opsiyonu sunacak.

Heron İHA, deniz devriyeleri, deniz ve kara sınır koruma devriyeleri ve SAR görevleri için isteğe bağlı olarak deniz devriyesi radarları ve SATCOM ile donatılabilir.

İsrail Yunanistan’ın AH-64 Apache helikopterlerini silahlandıracak

AzeriDefence tarafından yapılan haberde, 19 adet AH-64 Apache taarruz helikopterinin modernizasyonunun maliyetinin 35 milyon ABD Doları olduğu açıklandı.

Modernizasyonun bir parçası olarak, helikopterin TADS / PNVS gece görüş sensörlerinin yerini İsrail şirketi Elbit Systems tarafından üretilen yeni sistemler alacak. Ek olarak IHADSS (Entegre Kask ve Ekran Nişangah Sistemi) de güncellenecek.

Yunan yerel basını tarafından aktarılan bilgiye göre, AH-64 Apache taarruz helikopterleri, modernizasyon kapsamında İsrail şirketi Rafael tarafından üretilen 25 kilometre üzeri menzile sahip Spike NLOS ve 5.5 km menzile sahip Spike ER2 füze sistemleri ile donatılacak. Paylaşılan bilgilere göre Yunanistan’ın ayrıca temin edeceği Spike NLOS füzeleri S-70B-6 Aegean Hawk tipi helikopterlere entegre etmeyi de planladığı belirtildi.

DefenceTürk