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Dünya

Yunan papazdan kezzaplı saldırı!

Yunanistan’da 37 yaşındaki Papaz Tehofilaktos Komvos, kendisini görevden alan metropolitlerin üzerine iki şişe kezzap fırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:53:00 -
Yunan papazdan kezzaplı saldırı!

Papaz Tehofilaktos Komvos (37), Atina’nın Kolonaki semtinde, 81 bölge metropolitinden oluşan ve Yunanistan Kilisesi’nin karar organı olan Sen-Sinod Meclisi’nin ofislerinin bulunduğu Petraki Manastırı’nda metropolitlerin üzerine iki şişe kezzap fırlattı. Olayda 3’ü ağır 7 metropolit ve bir koruma görevlisi yaralandı.

Uyuşturucu suçlaması

Atina’ya 510 km mesafedeki Veria şehrinde papaz olan Komvos, perşembe akşamı Petraki’de bulunan kilise mahkemesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, 2 yıl önce 1.8 gram kokain ile yakalanan Komvos’un, cübbesini çıkarması, sakalını tıraş etmesi ve papazlık görevinden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı. Komvos, kararı duyduğunda çantasından çıkardığı 2 şişe kezzabı “Masumum. Bana komplo kurdunuz” diye bağırarak metropolitlerin üzerine fırlattı. Metropolitler, can havli ile korunmak için cübbelerini çıkarıp kaçtı. Petraki’ye gelen polis güçleri Komvos’u yakaladı. Yaralı metropolitlerden 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Yorumlar

Papaz Efendi

Neyse ki iki şişe kezzap fırlatmış! Uyuşturucu da fırlatabilirdi!!
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