Yunan panikte: 'Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var'

Türkiye'nin Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan'ın Mısır ile korsan bir anlaşmaya imza attı. Yunanistan'ın skandal hamlesi sonrası Akdeniz'de gerilim yükseldi. Türkiye, bu hamleye sert tepki göstererek anlaşmanın yok hükmünde olduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın sözünde durmadığını belirterek "Biz sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve Barbaros Hayrettin'i göreve gönderdik" dedi.

"Türk donanması harekete geçti"

İki atraftan peş peşe gelen açıklamalar sonrası bölgede hareketlilik devam ederken, Yunan medyası Türk donanmasında bir hareketlilik olduğunu iddia etti. Yunan medyası "Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında" ifadelerini kullandı.