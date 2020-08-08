  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunan panikte: 'Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var'

Yunanistan, Mısır ile korsan bir Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Türkiye bu anlaşmaya sert tepki göstererek kararın yok hükmünde olduğunu ilan etti. Gerilim sonrası Yunan medyası Türk donanmasında bir hareketlenme olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:42:00 -
Yunan panikte: 'Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var'

Türkiye'nin Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan'ın Mısır ile korsan bir anlaşmaya imza attı. Yunanistan'ın skandal hamlesi sonrası Akdeniz'de gerilim yükseldi. Türkiye, bu hamleye sert tepki göstererek anlaşmanın yok hükmünde olduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın sözünde durmadığını belirterek "Biz sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve Barbaros Hayrettin'i göreve gönderdik" dedi.

"Türk donanması harekete geçti"

İki atraftan peş peşe gelen açıklamalar sonrası bölgede hareketlilik devam ederken, Yunan medyası Türk donanmasında bir hareketlilik olduğunu iddia etti. Yunan medyası "Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye ile ülkesinin ilişkilerine ilişkin Arap basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı