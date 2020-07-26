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Yunan neden sabah akşam Ayasofya diyor? Başbuğ'dan ilginç analiz

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, Yunanistan'ın Ayasofya'yı iç politika malzemesi olarak kullandığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 00:29:00 - 2020-07-26 00:32:40

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının Yunanistan'daki yansımalarını değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, "Bize bahsedilen demokratik denilen Avrupa aslında tam bir vahşi Batı, Yunanistan'da bir üretim yok. Avrupa'nın sırtında bir asalak gibi yaşayan bir Yunanistan var. Yunan iç siyasetinde tek bir argüman var. O da Türkiye'dir. Demokrasiden bahsediyoruz. Orada bir Türk derneğinin tabelası içinde Türkiye geçiyor diye sökülmüş, Atina'daki camide bırakın ezan ve namazı içeri girip ziyaret edemiyorsunuz." dedi.

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