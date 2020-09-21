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Dünya Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:41:00 -
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları sonrası tırmanan gerilimde, Atina tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ülkede İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türk-Yunan gerilimine ilişkin halka yalan yanlış bilgiler verdiğini söyledi.

Star’ın haberine göre Nassos Iliopoulos, hükümetin ekonomik anlamda çok kötü kararlar aldığını ve ülkesini zor günler beklediğini kaydetti.

Anlaşma iddiasında bulundu

Iliopoulos, Miçotakis’in Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili halka gerçeği söylemediğini anlatarak, ‘Kimse bize gerçeği anlatmıyor. Yunan yetkililerin Berlin’deki Türk tarafıyla nasıl bir fikir birliğine vardığını tam bilmiyor. Başbakan sözlü bir yazılı kayıt dediği şey neydi? Bir anlaşma mı bu?’ dedi.

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