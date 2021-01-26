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Gündem Yunan milletvekilinden çarpıcı açıklama: Türkiye ile diyalog kurmazsak Balkanlar ve Doğu Akdeniz alev alır
Gündem

Yunan milletvekilinden çarpıcı açıklama: Türkiye ile diyalog kurmazsak Balkanlar ve Doğu Akdeniz alev alır

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler hakkında konuşan Yunan Milletvekili Kostas Zahariadis, "Türkiye ile diyalog kurmazsak Balkanlar ve Doğu Akdeniz alev alır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:26:00 -

 yeniakit.com.tr 

Bir Yunan televizyon kanalında Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan istikşafi görüşmeler masaya yatırıldı. Programa konuk olan Yunan Milletvekili Kostas Zahariadis önemli açıklamalarda bulundu.

Opotünizm'in Yunanistan'daki iktidar partisinin DNA'sına işlediğini söyleyen Zahariadis, Eski Yunanistan Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin eski lideri Antonis Samaras'ın Türkiye hakkındaki skandal sözlerine değindi.

"Eski başbakan Samaras, 90'lı yıllardan beri dış politika konularındaki en ölümcül kişiydi" diyen Zahariadis şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi kişisel ağırlığı ve eski kurumsal rolü ile ortaya çıkıyor ve ülkemizin konumunu baltalıyor. Samaras'ın Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan için ne düşündüğünü anlayamıyorum. Onun caydırıcılık dogması dediği şeyin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Görüşmeleri durdurmak, ekipmanları mutlak ölçüde güçlendirmek ve savaşa hazırlanmak"

Yunanistan'ın Türkiye ile gerilimden kaçınması ve işbirliğine gitmesi gerektiğini aktaran Zahariadis, "Samaras'ı ulusal meselerimizin bekçisi yapmamalıyız. Eğer Türkiye ile iş birliği yapmazsak Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki durum alev alacak. Bazılarının ucuz sözlerine kanıp bu tarz şeylerin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu şeyler çok tehlikelidir." dedi.

Zahariadis'in bu sözleri, "Sonunda aklı başında bir Yunan çıktı" yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Zahariadis'in konuşmasını ve gerçekleri hazmedemeyen sunucuların araya girip programı erken bitirmesi dikkat çekti. 

Samaras'tan skandal Türkiye açıklaması

Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlayacak olan istikşafi görüşmelere değinen Samaras, görüşmelerin Avrupa Birliği'nin Türkiye yaptırımlarını durdurduğunu söyleyerek "Korsanlarla diyalog olmaz demiştim" ifadelerini kullandı.

Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, yarın İstanbul'da 61. turu yapılacak istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği "yatıştırıcı doktrin" politikasına karşı olduğunu belirten Samaras, "İstikşafi görüşmelerin başlamasıyla Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarının önü kesildi. Yayılmacılık, sadece caydırıcılıkla göğüslenebilir" ifadesini kullandı.

"Korsanlarla diyalog olmaz"

Samaras, Türkiye'nin Ege adalarının silahsızlandırılması gibi deniz bölgelerinin belirlenmesi dışında kalan konuları da masaya getirmekte ısrar etmesi halinde, Atina'nın ne yanıt vermesi gerektiği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

"Biz de ısrar edeceğiz, egemenlik haklarımızı nasıl paylaşacağımızı konuşmayı reddediyoruz çünkü eğer böyle bir tartışmaya girmeyi kabul edersek bu bazıları tarafından desteklenen, 'geri kalanını kurtarmak için onlara bir şey ver' meselesi değildir. Çünkü (Türkiye) şimdi bir şey alırsa daha sonra başka şeyler de almak için yeniden tehditlerle gelecek. Bunun için ben korsanlarla diyalog olmaz demiştim."

İstikşafi temaslarda netice alınamaması durumunda Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurma ihtimaline de değinen Samaras, şöyle devam etti:

"Hayır bu yanlışı yapmayın. Bizden istedikleri Lahey’e uluslararası hukuk temelinde başvurmak değildir. Çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kabul etmiyor, imzalamıyor bile. Dolayısıyla başvurmak için ortak bir çerçeve yok. Diğer bir yol ise Türkiye ile bir tahkimname imzalayarak Lahey’e sürüklenmektir. Yani anlaşmazlıklarımızın uluslararası hukukun öngördüğü gibi değil, Türkiye'nin arzu ettiği gibi çözümlemeyi kabul etmek anlamına geliyor."

Oportünizm nedir?

"Oportünizm" veya "fırsatçılık" olaylardan bencil bir şekilde çıkar ve kazanım sağlayan bir anlayış türüdür. Prensiplere ve diğer bireylerin karşılaşacağı sonuçlara asgari önem verir.

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