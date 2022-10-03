Yunan medyasından "TCG UFUK" iddiası

Milli imkanlarla STM tarafından üretilen Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591), Ocak 2021’de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘İstihbarat Gemisi’ olduğu açıklanan UFUK, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Mavi Vatan – 2022 Tatbikatı’nda ilk görevini gerçekleştirmişti.

Yunan basınından Sportime, TCG UFUK ile ilgili bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; TCG UFUK İstihbarat Gemisi, Yunan-Fransız Ortak Tatbikatı olan Argo 2022 Tatbikatı’nı izledi. İskiri ve Bozbaba Adaları’nda gerçekleştirilen tatbikat esnasında TCG UFUK da Ege Denizi’nde bulunuyordu.

Haberde, TCG UFUK’un Sinyal İstihbaratı (SIGINT) yeteneğine dikkat çekildi. Üstün teknolojilerle donatılan TCG UFUK İstihbarat Gemisi, düşman radar ve muhabere sistemlerini dinleyerek veri toplama yeteneğine sahip olduğu biliniyor.

Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591)

Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü.

Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) 14 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katılım sağladı.

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