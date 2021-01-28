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Gündem Yunan medyasından bomba itiraf: Türkiye güçleniyor
Gündem

Yunan medyasından bomba itiraf: Türkiye güçleniyor

Türkiye ve Yunanistan arasında geçtiğimiz günlerde sona eren istikşafi görüşmelerin ardından Yunan medyası, Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Son olarak yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç ve dış arenada siyasi üstünlüğünü artırdığı kaleme alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:35:00 -
Yunan medyasından bomba itiraf: Türkiye güçleniyor

Başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere dünya ülkeleri tarafından yakından takip edilen Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Türkiye'nin Ege Denizi ve özellikle Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle yakından takip edilen görüşmelerin ardından masadan istikrar kararı çıkmıştı.

Yaklaşık 5 sene aradan sonra yeniden yapılan istikşafi görüşmelerde Türkiye'nin bölgede süregelen çatışmaları dindirmek için iradesinin tam olduğu mesajı verilirken, meşru haklar çerçevesinde bölgesel barışa da vurgu yapılmıştı.

Türkiye'nin siyasi başarısı konu edildi

Doğu Akdeniz'de meşru haklarını korumaktan geri adım atmayan Türkiye'nin kararlı tavrı ışığında yapılan görüşmelerin ardından kurulan diyaloğun önemi de öne çıkmıştı. Bu görüşmelerin ardından Yunan kanadından da Türkiye'ye yönelik adımlar atıldı. Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarılarına değindi.

"Reform çalışmaları meyvesini veriyor"

Erdoğan'ın, ekonomi ve dış politika alanında yapılacağını duyurduğu köklü reform çalışmalarını merkeze alan Kathimerini, reform çalışmalarının şimdiden meyvesini verdiği yorumunda bulundu. Siyasi arenada güçlü bir Türkiye'nin yer aldığı mesajı verilen yazıda, ülkenin bağımsız politikalarının iç siyasetteki olumlu etkisi kaleme alındı.

"Erdoğan'a destek iç ve dış arenada artıyor"

Erdoğan'ın "Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden, her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacak dünyada en önemli yükselen güç Türkiye olacak" sözlerine gönderme yapılan analizde, Erdoğan'a olan iç desteğin de giderek arttığına yer verildi.

Türkiye'nin güçlü dış politikasının AB ile olan ilişkilerine de olumlu yansıdığını aktaran Kathimerini, bunun bir sonucu olarak Yunanistan'ın da Türkiye ile olan ilişkisini olumlu yönde ilerletmek istediğini vurguladı.

 

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