  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...
Gündem

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna cevap arayan Yunan medyası "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:09:00 -
Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerileme dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı. Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35’lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.

star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman
Ekonomi

Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman

Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürdü. ..
Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı
Gündem

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Uçan diziyle ilgili bir ..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay