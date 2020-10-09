  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması
Dünya

Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak tanımladı. Dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini söyleyen Miçotakis, "Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:37:00 -
Yunan lider Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuştu.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Miçotakis, ülkesinin diyalogla çözüme inandığını, bunu pratikte de gösterdiğini savundu.

Yunanistan Başbakanı Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını umduklarını ve bunun "cesaret verici adım" olduğunu söyledi.

Temaslarda, tam olarak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgenin belirlenmesi olacağını ileri sürdü.

"Erdoğan ile görüşme olabilir"

Miçotakis, dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini vurguladı ve "Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmed

Ermenistan size örnek olsun. Haliniz daha beter olur.
  • Yanıtla
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor
Gündem

Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan saldırısı üzerine 27 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtarmak başlattığı mücadele hızla ilerlerken, 27..
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay