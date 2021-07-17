Yunan korkudan titredi: Erdoğan orayı işgal edecek

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Ege ve Doğu Akdeniz'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri darp edip paralarını alarak ölüme iten Yunanistan, her zaman yaptığı gibi yine Türkiye'ye iftira attı.

Göçmenler için teftiş görevinde olduğunu iddia ettikleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ait bir devriye botuna Türk sahil güvenlik güçlerince ateş açıldığı yalanını ortaya atan Yunan medyası, Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ne gözdağı verip güç gösterisi yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bir televizyon kanalına konuk olan Eski Yunan Bakan ve Dış Siyaset Uzmanı Panos Panagiotopoulos, Türkiye'nin kasıtlı ve planlanmış olarak bu eylemleri yaptığını iddia etti ve şunları kaydetti:

"Erdoğan her yerde bunu yapıyor ve sürekli güç gösterisi yapıyor. Bunlar rastgele değil, kasıtlı ve önceden planlanmış olaylar."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyarete değinen Panos Panagiotopoulos, "Erdoğan'ın Kıbrıs'a gidecek olması hem Yunanistan'da hem de Kıbrıs'ta Helenizmi fazlasıyla ilgilendirmeli. Hiçbir Yunan hükümeti ve hiçbir siyasi parti Kıbrıs'ın çok uzakta olduğunu düşünemez veya hissedemez. Kıbrıs uzakta değil, Helenizmin kaderi Kıbrıs ile bağlantılı" diye konuştu.

"Erdoğan Kıbrıs'ı işgal edecek"

Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ı işgal etmeye çalıştığını iddia ederek akılalmaz açıklamalarını sürdüren Panagiotopoulos, "Erdoğan, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki egemenliğini dayatmak ve Orta Doğu'daki etkisini artırmak için Kıbrıs'ı işgal edecek" dedi.

Erdoğan'ın Kıbrıs'ı Türkiye'nin jeostratejik kalesi yapmaya çalıştığını öne süren Panagiotopoulos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ'daki başarısına dikkat çekti.

Bayraktar TB2 SİHA'ların Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yenilgisinde belirleyici rol oynadığını itiraf eden Panagiotopoulos, "Geçitkale'de Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında etkisini ve gücünü kanıtlamış Bayraktar TB2'lerin bulunduğu SİHA üssü var" diye konuştu.

Panagiotopoulos, ayrıca Başkan Erdoğan'ın Geçitkale'de bulunan SİHA üssünü kullanarak İsrail üzerinde baskı kurmayı amaçladığını ileri sürdü.