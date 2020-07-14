Yunan kilisesinden Türkiye'ye skandal 'Ayasofya' çağrısı

Yunan Ortodoks Kilisesi Sinodu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunan Kilisesi Sinodu, İstanbul’daki kutsal Ayasofya mabedi, büyük Ortodoks kilisesinin camiye ve Müslüman dinin ibadet yerine dönüştürülmesinden dolayı hayal kırıklığını, kararlı protestosunu ve endişesini ifade ediyor. Bu dönüşümle, bu anıt bir kültürel mekandan ayırma ve bölme mekanına dönüşüyor" ifadelerine yer verildi.

Hiçbir modern ve postmodern çok kültürlülük kavramının, Hristiyanlığın üstün iyilik ve güzellik kavramının bu denli bariz bir şekilde ifade edildiği bir anıt inşa etmediğini kaydeden kilise, "anıtın müze olarak medeni bir şekilde tarafsız kullanılmasından vazgeçişin kültürel mekanı ganimet ve fetih sembolüne dönüştürmeye çalışmak" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Avrupa kültürünün, birlik ve barış içinde bir arada yaşamın sembolü olan eserinin mikro-politik amaçlar ve iç siyasi emeller uğruna bir araç ve tek bir dinin ibadet yeri olarak kullanılması, komşu ülkenin yönetimi tarafından medeniyet açığının bir tezahürüdür ve Avrupa’nın barış, uzlaşı ve çeşitliliğe saygı ilkelerinden uzaklaşmadır" denildi.

Türkiye'ye tehdit: Uluslararası adımlar atılacak

Ayasofya statüsünün değiştirilmesi kararının iptali için tüm ruhani dünyanın, Hristiyan mezhep ve diğer kiliselerin, hükümetlerin ve halklar, kültürler ve dinler arasında barışı, birlikte yaşamayı ve işbirliğini koruyan uluslararası örgütlerin "uyanış ve uyanıklığına" ihtiyaç olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu amaçla Yunan Kilisesi, anıtın eski haline getirilmesi ve yeniden uygun şekilde kullanılması çağrısıyla derhal uluslararası adımlar atıyor" diye kaydedildi.