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Gündem Yunan kaşınıyor! Çirkin provokasyon
Gündem

Yunan kaşınıyor! Çirkin provokasyon

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki bir gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları taciz ateşi açtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 20:22:00 -
Yunan kaşınıyor! Çirkin provokasyon

Batı'nın desteğini alan Yunanistan tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

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