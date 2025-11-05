  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor

Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum

Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız
Dünya Yunan halkı yüzlerce Yahudiyi esir aldı!
Dünya

Yunan halkı yüzlerce Yahudiyi esir aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yunan halkı yüzlerce Yahudiyi esir aldı!

Yunanistan'da teröristİsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericilerin Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nın girişini kapatması sonucu yaklaşık 1000 İsrailli turist bir gemide mahsur kaldı

Yunanistan'da teröristİsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericilerin Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nın girişini kapatması sonucu yaklaşık 1000 İsrailli turist bir gemide mahsur kaldı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, "Bu öğleden sonra Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda bir gemide yaklaşık bin İsrailli mahsur kaldı. Filistin yanlısı bir grup gösterici liman çıkışını kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, gemide mahsur kalan İsrailli yolculardan Yossi Manor'un şu sözlerine yer verildi:

"Gemiden indik ve limandan ayrılmak istedik, ancak çıkışı pankartlarla kapatan yaklaşık on Filistin yanlısı gösterici vardı. Girit polisi çaresiz kaldı. Kapıları kapattılar ve polis dışarı çıkmamıza izin vermiyor."

Gazze Şeridi'ne yönelik, ABD destekli İsrail saldırıları, 8 Ekim 2023'te başlamıştı. İki yıldır süren saldırılar sonucu şu ana kadar 68 bin 865 Filistinli şehit oldu, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin 664 kişi yaralandı.

Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!
Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

Aktüel

Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı
ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Aktüel

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!
Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!

Dünya

Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23